Просто заклинило: эскортницу избили во время VIP-вечеринки на яхте в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

А начиналось все красиво — вода, солнце, музыка. Что пошло не так?

Две девушки после прогулки на яхте по Москва-реке сообщили в полицию, что их насильно удерживали на судне и избивали. На водную вечеринку они попали по приглашению мужчин, которым потребовалось сопровождение.

Отплыли любители красивой жизни от пляжа «Сохо Кантри Клаб» в подмосковной Барвихе. Лето, речка, музыка, напитки — ничего не предвещало беды. Однако в какой-то момент ситуация начала выходить из-под контроля. По словам одной из пострадавших, во время круиза она отлучилась до уборной и случайно застряла там. В замкнутом пространстве у нее началась паника, она звала на помощь, однако вместо нее получила еще сильнее.

«Когда открыли дверь, на меня с кулаками налетел мужчина, при всех, кто там находился. Я не поняла, что происходит, кто-то пытался его успокоить. Он обвинял меня, что я сломала дверь, но я не могла ее сломать, ее просто заклинило», — рассказал свою версию случившегося модель в беседе с 5-tv.ru.

Она предположила, что хозяина вечеринки разозлила сломанная дверь, так как яхта была арендованная. Вероятно он испугался чека за ремонт и начал вымещать эмоции на гостью, с применением силы. Впрочем, и сама потерпевшая качеством дверей недовольна.

«Он меня бил по лицу, у меня губа разбита и на руках царапины <…> Дверь не по моей вине захлопнулась, я что виновата, что у них такие яхты?» — возмутилась она.

По словам девушки, с хозяином вечеринки она ранее не встречалась, да и вряд ли свяжется снова, а приглашение на тусовку получила от знакомых. Всего на борту было 12 девушек, в том числе она с подругой, а также три мужчины — виновник торжества, его приятель и капитан.

Девушка начала бить тревогу, когда яхта причалила к берегу. Она сообщила о случившемся в полицию и попросила помощи. И самое обидное — модель пожаловалась, что из-за мужчины она опоздала на следующую вечеринку.

Ранее 5-tv.ru писал, что охотник перепутал плавающего подростка с гусем и выстрелил ему в голову.