«Вкусить друг друга»: что нужно съесть на ужин для незабываемого секса

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И какие эффекты может оказать алкоголь на интимную связь?

Если после ужина вас ожидает секс, то стоит отдать предпочтение легким блюдам и алкоголю вроде шампанского. Об этом заявил врач-сексолог Олег Гулько.

«Касательно продуктов-афродизиаков, то наука не нашла подтверждающих эффектов от них именно в день приема. Но можно использовать их в постоянном рационе, так как здоровое питание, содержащее витамины и микроэлементы, поможет всегда поддерживать организм в хорошем состоянии. Это поможет и в сексе», — цитирует специалиста издание Газета.ру.

Врач отметил, что афродизиаки имеют возбуждающие и стимулирующие свойства. Но если после ужина пара планирует провести ночь вместе, то лучше отдать приоритет успокаивающим средствам.

Так, Гулько поделился, что среди его клиентов есть много схожих историй. На ужине перед первым сексом люди испытывают волнение, и в итоге у них то и дело что-то не получается.

Поэтому народным средством против возможных конфузов стал алкоголь. У некоторых он может убрать волнение, а кому-то и вовсе удлинит процесс.

Но употребление спиртного перед сексом может принести и негативный эффект, предупредил Гулько. Возможна потеря эрекции и чувствительности, а также могут возникнуть трудности с достижением оргазма.

«Алкоголь как средство помощи в таких обстоятельствах — очень ненадежный компонент, так как многое зависит от того, какой алкоголь, от его количества и влияния на конкретного человека», — объяснил сексолог.

При этом эксперт отметил, главным при таком ужине будет атмосфера, которая поможет настроиться на интимный лад.

«Основным блюдом в таком „ужине“ будет возможность вкусить друг друга, испытав от этого истинное наслаждение», — отметил врач.

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