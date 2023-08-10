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При этом министр обороны ФРГ утверждал, что страна не будет отправлять Украине данное оружие.

Германия в ближайшее время объявит о поставках Киеву крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает портал T-Online со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Уточняется, что сейчас немцы ведут переговоры с американцами и другими союзниками по этому вопросу.

При этом в начале августа министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Германия не будет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus, поскольку это не является главной задачей страны.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже девять лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американцы «повышают ставки», пытаясь поставить киевскому режиму дальнобойное и смертоносное оружие.