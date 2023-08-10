«Сложная ситуация»: Колокольцев заявил о критической нехватке кадров в МВД

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Пять тысяч полицейских — средняя штатная численность одного регионального управления МВД. Именно столько людей уволилось из органов внутренних дел минувшим месяцем.

В органах внутренних дел зафиксирована критическая нехватка кадров. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

По его словам, нехватка личного состава вполне ощутима. Он назвал сложившуюся ситуацию критической, однако сотрудники государственных ведомств продолжают делать все возможное для защиты населения и предупреждения рисков.

«У нас за прошлый месяц уволилось из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников. Сложная ситуация», — признался он во время представления нового руководства личному составу по Магаданской области и Севастополю.

Штатная численность одного управления МВД в регионах составляет пять тысяч человек. По состоянию на октябрь 2022 года Колокольцев заявлял о необходимости набора 42 тысяч сотрудников для работы в присоединенных субъектах РФ.

В январе предельная штатная численность работников структур МВД в России была увеличена на 27 тысяч человек по поручению главы государства Владимира Путина. Сейчас их число составляет 922 тысячи.

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