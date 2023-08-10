Плохо сплю: звезда «Не родись красивой» Юлия Такшина отказалась от диет

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Как знаменитости удается поддерживать форму?

Актриса Юлия Такшина рассказала, как она пытается держать себя в форме. Так, звезда «Не родись красивой» отказалась от диет еще давно.

Оказалось, что все дело в работе — знаменитость не может отказаться от вредной пищи из-за того, что она помогает ей функционировать в тяжелом графике. А быть голодным во время работы, как отмечается, очень тяжело. Но при этом Такшина рассказала порталу Леди Mail.ru, что придерживается одного правила.

«В еде себя особо не ограничиваю, единственное — стараюсь не есть после 18:00. Не потому, что боюсь поправиться, а так как плохо сплю, если у меня полный желудок», — призналась актриса.

Однако спортом звезда не занимается. Сейчас у нее идут съемки нового проекта — в силу специфики роли она прибегает к тяжелым физическим нагрузкам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Такшина рассказала, какой будет свекровью.