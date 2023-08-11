Сына Михаила Ефремова направили на реабилитацию в центр спортивной медицины

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Накануне Николай был выписан из больницы после полутора месяцев лечения. Но до полного выздоровления еще далеко.

Столичные врачи выписали Николая Ефремова из больницы спустя 1,5 месяца после экстренной госпитализации, вызванной падением из окна.

Состояние наследника актерской династии оценивается как удовлетворительное, однако до полного выздоровления еще далеко. Сын Михаила Ефремова передвигается на костылях, а впереди еще долгая реабилитация. По данным 5-tv.ru, проходить она будет в центре медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на юге Москвы 30 июня этого года. В ГКБ имени Юдина его доставили с множественными переломами. Молодой человек признался, что выпал случайно сам и никакого криминала в этом нет. В первые дни состояние артиста вызывало сильное опасение — у него начались осложнения в виде острой сердечной и респираторной недостаточностей, поэтому на какое-то время его даже вводили в медикаментозную кому. Около двух недель назад его перевели из реанимации в отделение травматологии.

Николай Ефремов родился в звездной семье в 1991 году. Его отец наследник известной советской и российской династии Михаил Ефремов, а мать — звезда МХТ им. Чехова Евгения Добровольская.