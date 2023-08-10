ВЦИОМ: россияне больше всего времени проводят во ВКонтакте среди всех соцсетей

Фото: vk.com

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Более половины опрошенных заявили, что несмотря на высокую популярность социальной сети и мессенджеров, они готовы выбрать для себя какую-то новую только по служебной необходимости или настоянию.

Социальная сеть ВКонтакте была признана самой популярной по итогам опроса ВЦИОМ среди россиян. Исследование было опубликовано 10 августа на официальном сайте.

Согласно полученным данным, жители России проводят во ВКонтакте 129 минут в день. Второе и третье место поделили TikTok и Telegram с 125 и 123 минутами соответственно.

В среднем пользователи проводят в социальных сетях и менеджерах проводят 4,5 часа в день, но особенно выделяется молодежь в возрасте от 18 до 24 лет — за обменом сообщениями, чтением ленты новостей, звонками и другими активностями они проводят более 8 часов в день.

Практически каждый день хотя бы одной соцсетью или менеджером пользуется 86% опрошенных. Самые активные — молодежь в возрасте от 18 до 34 лет. К слову, телевизор смотрит лишь 50%, а чтение и занятие спортом указали 27% и 15% соответственно.

На первом месте по контенту в социальных сетях и мессенджерах занимают новости — 77%, образованием интересуются 41%, юмор привлекает 35%, развлечения на четвертом месте — 33%.

Важно отметить, что более половины опрошенных заявили, что несмотря на высокую популярность социальной сети и мессенджеров, они готовы выбрать для себя какую-то новую только по служебной необходимости или настоянию родственников и близких. А 28% прежде, чем зарегистрироваться в какой-либо социальной сети или месенджере ждут отзыва от друзей и публичных людей.