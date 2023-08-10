Беспилотник самолетного типа сбили в Белгородской области

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Информация о последствиях не поступала.

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Белгородской области. Об этом в свое Telegram-канале написал Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что военные сбили беспилотник.

«Сбит БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле не поступала», — написал чиновник.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотник самолетного типа сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Белгороду.