Ездят без стеснения: когда в России найдут управу на любителей дрифта

Госдума в первом чтении одобрила проект о штрафах за шумную езду по ночам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Milenko Badzic; 5-tv.ru

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Поклонники громких двигателей не дают спать жителям крупных городов.

В Госдуме в первом чтении одобрили закон о штрафах за шумную езду ночью. Теперь любителей погонять под окнами будут наказывать рублем — заплатить придется от пяти до 30 тысяч.

Прежде всего этот закон должен осложнить жизнь дрифтерам — любители жженой резины не дают спать горожанам, нарезая круги по асфальту прямо под их окнами. Главный вопрос — как их поймать, корреспондент «Известий» Василий Михеев разбирался в вопросе.

Асфальт прямо под окнами дома Елены облюбовали гонщики-меломаны. Если они не высекают искры из протекторов, то обязательно делятся со всем кварталом любимой мелодией.

«Солнечная сторона! Очень жарко в квартире, хочется открыть, хочется свежего воздуха, но из-за вот этого шума мы постоянно вынуждены закрывать», — жалуется жительница Челябинска Елена Смолина.

«Даже бывает и в два, и в три часа ночи!» — вторит ей местная жительница Лариса Каргаполова.

И машина не дрифтит, и специальная низкопрофильная резина на ней — для красоты. Это уже московское Крылатское — владельцы этих расписных агрегатов даже не скрывают свою причастность к автоспорту.

Правда, что они делают в центре густонаселенного микрорайона, четко объяснить не могут. За них ответ знают местные жители.

«Я являюсь свидетелем этих жутких звуков, визгов, дрифта, рычащих, стреляющих двигателей. Они, не стесняясь, ездят здесь каждый день», — делится жительница Москвы Анита Харламова.

«Вызывали полицию. Штраф 500 рублей — максимально, что они могут. Больше предъявить они ничего не могут», — сетует москвичка Екатерина Кирюхина.

Сейчас ночной дрифт подпадает под региональные законы о тишине. Если в час ночи человек захочет проверить, как у него там двигатель, откроет капот, начнет газовать — он попадет на административный штраф по закону города Москвы. Увеличить штраф существенно, а заодно сделать наказание неотвратимым, предлагают авторы инициативы, которую сейчас рассматривают в Госдуме.

По ней стоимость ночных громких катаний должна возрасти вплоть до 30 тысяч рублей — хотят решить и проблему фиксации. Очевидно, что дрифт — это громко, но за ощущения, как говорится, штраф не выпишешь.

Поэтому попробуем измерить уровень шума подручными способами. Любопытно, что все три шумомера, установленные программно в смартфоне, выдают абсолютно разные результаты.

А для составления протокола нужен один, точный, который не вызовет вопросов ни у кого — и вот с этим пока проблемы. Именно отсутствие у профильных служб аттестованного и проверенного оборудования, говорят эксперты, делает все тот же закон о тишине не слишком состоятельным.

Согласно его букве, замеры должны выполняться профессионалами, а их на район — обычно один-два человека, и те работают днем, обходя многоквартирные дома по жалобам. В Москве, впрочем, пилотно заработала подходящая измерительная техника в автоматическом режиме.

«Пока речи о штрафах не идет, так как камеры сначала должны пройти сертификацию. Кроме этого, необходимо утвердить методику измерения шума и внести изменения в действующее законодательство», — сообщили в пресс-службе ЦОДД.

Но и эта мера может оказаться недейственной. Такие точки на карте быстро станут самыми тихими в городе.

«Скорее всего, будем просто на холостых проезжать, да и все. Стараться не попадать», — отмечает дрифтер Руслан Дибиров.

Также, согласно законопроекту, штрафы любителям громкой ночной езды привяжут к мощности двигателя — чем больше, тем выше. В профессиональном сообществе сочли это слишком прямолинейным, акцентируя, что кустарный, гаражный автопром куда гибче.

«У тебя может быть 100 лошадиных сил под капотом, но при этом срезаны глушители, или доработана, модернизирована выхлопная система. И ты все равно будешь нарушать уровень шума», — объяснила эксперт по безопасности на транспорте Юлия Манн.

Закон уже одобрен депутатами в первом чтении. Осенью, когда законотворцы выйдут из отпуска, уже доработанный документ собираются принять окончательно. Стоит ли говорить, что и байкеры под него тоже подпадают.