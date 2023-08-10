Жительница Саратова случайно проглотила осу и умерла

Женщина в Саратове проглотила осу и умерла от анафилактического шока

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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Она скончалась до приезда скорой помощи.

Жительница Саратова скончалась в результате анафилактического шока после того как случайно проглотила осу. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Инцидент произошел несколькими днями ранее, 6 августа, неподалеку от населенного пункта Вязовка в Гагаринском районе Саратова. Сорокалетняя женщина случайно проглотила осу. Бригада скорой помощи пострадавшей помочь не успела, та скончалась до приезда медиков.

Уточняется, что у женщины была подтверждена астма. В результате укуса насекомого у нее развился анафилактической шок. На данный момент это официальная причина смерти.

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