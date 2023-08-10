Байден ограничил инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая

Фото, видео: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia; 5-tv.ru

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Из Пекина уже последовала реакция на данное решение.

Джо Байден ограничил инвестиции США в Китай. Новый указ запрещает американским гражданам вкладывать деньги в высокие технологии КНР, включая производство полупроводников, микроэлектроники и искусственного интеллекта.

В Белом доме считают, что Пекин может использовать подобные разработки в военной сфере, что ставит под угрозу национальную безопасность США. В китайском МИД уже заявили, что такое решение нарушает принципы рыночной экономики — оно затруднит деловое сотрудничество со Штатами.

По мнению дипломатов из КНР, под предлогом защиты безопасности Америка пытается помешать Китаю развивать технологии, чтобы установить собственную гегемонию в этой сфере.

Ранее 5-tv.ru писал, как «война» Вашингтона с Пекином бьет по IT-компаниям из США.