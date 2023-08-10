Посторонний человек: почему приемная дочь Васильевой может лишиться наследства

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Кому же достанутся сказочные богатства народной артистки?

Народная артистка СССР и лауреат Сталинской премии Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет. В столичном Театре сатиры она служила с 1948 года — 75 лет. После того как стало известно о кончине советской знаменитости, встал вопрос о том, кому же достанется честно заработанное наследство героини культовых картин СССР?

Вероятней всего, наследство может достаться крестнице Дарье Милославской и ее дочери Светлане, которую Васильева считала своей внучкой. Однако это произойдет в том случае, если женщина прописана в завещании. Но что будет, если это не так?

Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев объяснил изданию NEWS.ru, если неродной дочери нет в завещании, то наследование возможно лишь на основании закона, но только в том случае, если падчерица докажет, что находилась на попечении.

Воробьев отмечает, что сам акт наследования осуществляется по двум основаниям: либо по закону, либо по завещанию. В том случае, когда человек прописан в документе, то проблем не возникнет.

«Если же он не является родственником, то наследование по закону для него возможно только в одном случае, — если он находился на попечении наследодателя. То есть, он должен это доказать, например, свидетельскими показаниями. Если ничего этого нет, человек не может получить наследство ни при каких обстоятельствах», — объяснил юрист.

Также, по словам Василия Воробьева, у Васильевой есть брат, который является наследником второй очереди.

Если имущество перейдет ему, то Милославская получит богатства артистки только в том случае, когда мужчина перепишет имущество на приемную дочь актрисы. Отказаться от него в пользу постороннего человека не получится. При таких действиях, это уже будет дарение.

Однако, по словам Васильевой, еще при жизни она заявляла о том, что ее единственные наследники — Дарья Милославская и ее дочь.

По данным из открытых источников, женщины познакомились около 20 лет назад. Васильева направлялась в больницу к мужу, когда на улице к ней подошла молодая женщина и предложила помочь донести тяжелые сумки. Так они подружились и начали общаться.

К слову, у Васильевой осталась квартира в Арбатском переулке, где цены на жилье достигают 100 миллионов рублей, и дача, на которой знаменитость любила проводить время с названными родственницами.

По словам приемной дочери, Васильевой стало внезапно плохо ночью, когда она находилась у себя на подмосковном участке. Мирославская предположила, что на состояние мачехи могли повлиять погодные условия.

Вера Васильева прожила в браке с Владимиром Ушаковым более 50 лет, однако в этом союзе так и не появилось детей, поэтому официальных наследников у народной артистки СССР нет. Только после смерти возлюбленного, женщина узнала из медицинской карты, что он не мог иметь детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что осталось после смерти Веры Васильевой в ее гримерке.