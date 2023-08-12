Прохор Шаляпин верит в соционику и считает Бабкину Жуковым, а Лолиту Наполеоном

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Сам певец называет свой тип личности деликатным.

Прохор Шаляпин верит в соционику. Как певец использует концепцию типов личности в жизни на примере звезд, он эксклюзивно рассказал автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко на праздновании дня рождения светской львицы Анны Калашниковой.

«Это важно разбираться в типах личности, потому что все начинается с мышления человека. Я начал анализировать, почему тот или иной человек, допустим, более талантлив, имеет выразительную внешность и прекрасный голос, но не добивается высот. Я стал анализировать и понял, что есть определенная закономерность — закономерность мышления», — поделился артист.

По словам Шаляпина, увлечение соционикой ему привила бизнесвумен Лена Ленина, которая, опираясь на эту концепцию, выбирала себе сотрудников.

«Есть сильные и слабые стороны у каждого из нас. А в целом, в соционике мы все друг друга дополняем. Нет хуже и лучше. Вопрос в дополнении и сочетании типов», — отметил певец.

Как заметил для себя артист, что женщины с типом «Наполеон» и «Жуков» добиваются больших высот.

«Жуков» — это наша Надежда Георгиевна Бабкина. Мы все видим, какая она. «Жуков» — это Дубцова. Это видно, что они настолько внутренне со стержнем. Это не такие робкие, как мы», — поделился Шаляпин.

К «Наполеонам» же относятся Лена Ленина, Анна Калашникова, Мадонна, Лолита.

«Это люди, которые никогда не пропадут по своей природе. Они сильные, понимаете?» — рассказал певец.

А эпатажный король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров является «Гамлетом», который признан самым эмоциональным типом личности.

Себя же Прохор Шаляпин относит к психотипу «Гексли», разделяя его с Ольгой Бузовой и Татьяной Булановой. Артист убежден, что такие люди являются очень деликатными.

«Кто-то более тактичный, деликатный, ранимый, а кто-то все наружу и может пойти к своей цели. В общем, природа играет с нами, как хочет», — заключил певец.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прохор Шаляпин рассказал о планах на личную жизнь.