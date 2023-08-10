«Ни одного шанса»: снайпер ВСУ рассказал правду о будущем Украины

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Границы 1991 года руководству страны теперь могут только сниться.

У Украины сегодня нет шансов вернуть границы, которые были у страны до 24 февраля 2022 года. Кроме того, киевскому режиму стоит забыть о территориях, которые были в составе страны после распада СССР. Об этом заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский в интервью YouTube-каналу Yuriy Romanenko.

«Я не вижу ни одного шанса выйти не то что на границы 1991 года, но <…> на границы 24 февраля», — прокомментировал военный.

Снайпер отметил, что сейчас перед боевиками ВСУ стоит другая, но не менее сложная задача — хотя бы удержать имеющиеся территории и, по возможности, продвигаться.

По словам Прошинского, руководство страны «трындит» о возвращении границ 1991 года, однако о чем на самом деле идет речь, военному не понятно. Он указал на отсутствие подобных вариантов и назвал происходящее «популизмом», который давно полюбили на Украине.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что пленный боевик ВСУ рассказал о конфликте.