С повязкой на лице: появились первые фото Лады Дэнс из больницы
Появились первые фото Лады Дэнс из больницы после ДТП
Фото: Саверкин Александр / ITAR-TASS
Знаменитость пережила несколько операций — слишком уж серьезны были разрывы и порезы.
Продюсер певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин предоставил 5-tv.ru ее фото после аварии и перенесенных хирургических вмешательств. На снимках — 56-летняя артистка с повязкой на лице, ссадинами и царапинами.
По словам Пудовкина, знаменитости наконец-то удалось пообщаться с родными. Он надеется, что уже скоро она сможет самостоятельно выйти на связь с поклонниками и рассказать про свое самочувствие.
«Надеюсь, в ближайшие дни Лада самостоятельно сделает видеообращение по состоянию здоровья», — прокомментировал он.
Появились первые фото Лады Дэнс после аварии.
Ранее продюсер рассказывал, что состояние Лады было тяжелым. По его словам, она пережила две операции на лицо. Судя по снимкам, больше всего пострадал лоб артистки.
Авария с участием Лады Дэнс произошла 5 августа. Она вместе с подругой возвращалась с концерта на арендованном автомобиле. Беда настигла женщин в Московской области. С места ДТП певица была госпитализирована в Институт микрохирургии мозга в тяжелом состоянии. Для этого была привлечена санавиация. Сейчас она находится в частной клинике.
Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Лады Дэнс намерен отсудить у виновника ДТП 12 миллионов рублей.