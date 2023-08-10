Все еще надеются: Турция продолжает контакты по возобновлению зерновой сделки

Турция продолжает контакты с РФ, Украиной и ООН по зерновой сделке

Фото: www.globallookpress.com / Carmen Jaspersen

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Российская сторона приостановила участие в черноморской инициативе 18 июля.

В Минобороны Турции заявили, что контакты со всеми сторонами зерновой сделки — РФ, Украиной и ООН — продолжаются. Анкара продолжает работать над возобновлением соглашения. Об этом сообщает телеканал TRT.

Диалог ведется с эмиссарами ООН, России и Украины в координации с министерством иностранных дел страны. Отмечается, что реализация сделки остается важной составляющей глобальной продовольственной безопасности.

«Мы надеемся, что эта инициатива <…> будет продолжена», — приводит телеканал слова источника.

В сообщении турецкого Минобороны отмечается, что черноморская инициатива неоднократно доказывала возможность урегулирования кризисов дипломатическим путем.

Москва приостановила свое участие в инициативе 18 июля. Ранее соглашение неоднократно продлевалось, однако условия российской стороны соблюдены не были. Глава РФ Владимир Путин подтвердил готовность возвращения к выполнению обязательств по соглашению при выполнении Западом условий Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что В МИД РФ назвали условия для возобновления зерновой сделки.