«Все остальное потом»: сын Игоря Ясуловича рассказал о состоянии отца

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Сын знаменитого актера не исключает скорейшего возвращения народного артиста РФ домой.

Звезда «Бриллиантовой руки» Игорь Ясулович может в некоей ближайшей перспективе выписан из больницы. Такой варинт не исключил в беседе с 5-tv.ru его сын Алексей.

«Идем на поправку», — заявил наследник 81-летнего народного артиста РФ.

На вопрос о том, что говорят врачи и могут ли скоро Игоря Николаевича выписать, Алексей Ясулович добавил позитива, отметив, что «весьма вероятно, да». В остальном мужчина попросил всех беспокоящихся подождать.

Как сообщалось ранее, 81-летний Игорь Николаевич находится в сознании, его отключили от искусственной подачи кислорода. По словам родственника, все подробности о самочувствии отца станут известно чуть позже.

Актер Ясулович известен по многочисленным ролям в советском и российском кино. Мужчина был доставлен в больницу 12 июля после ухудшения самочувствия и вызова врача на дом. Медики госпитализировали звезду советского кино с предварительным диагнозом тубулоинтерстициальный нефрит, воспалением почек.

Сам Ясулович отказался давать комментарий по поводу своего здоровья. По словам сына кинорежиссера, актера не помещали в реанимацию и не подключали к аппарату ИВЛ.

Ранее 5-tv.ru писал, что 81-летний Игорь Ясулович продолжает лечение.