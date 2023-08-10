В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Эрис»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov / Izvestia

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Он распространяется быстрее предшественников.

В России с апреля по август выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Эрис». Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Случаи заражения были зафиксированы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, а также в Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия.

Отмечается, что он распространяется быстрее предшественников.

Днем ранее, 9 августа, стало известно, что в Индии был обнаружен новый подвариант COVID-19 под названием Eris. Новый штамм EG.5.1 происходит от подвида «Омикрон», впервые о нем стало известно в марте 2023 года. Первый случай инфицирования был выявлен в июле в Великобритании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что почти в 50% стран мира за месяц не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19.