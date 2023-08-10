Шахматы, арт-терапия и футбол: в Подмосковье завершилась «Донецкая смена»

Фото, видео: Пресс-служба Народного фронта; 5-tv.ru

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Курс реабилитации был организован «Школой актуального искусства» при поддержке чемпиона мира по быстрым шахматам Сергея Карякина.

В подмосковном Красногорске прошла «Донецкая смена» — курс реабилитации для детей из новых регионов, которые живут на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в пресс-службе «Народного фронта».

Оздоровительный лагерь был организован на базе «Школы актуального искусства». Данную инициативу поддержал куратор смены, член Центрального штаба «Народного фронта» и чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин.

Программа реабилитации была весьма интересной и запоминающейся. Дети занимались спортом, проходили арт-терапию, участвовали в экскурсиях и мастер-классах по рукоделию, а также обучались танцам и актерскому мастерству.

«Эти дети и правда отличаются. У них есть сплоченность между собой, они глубоко понимают, насколько важна взаимовыручка, помощь товарищу. У них необыкновенное понимание друг друга», — признается руководитель лагеря Наталья Костикова.

Карякин взял на себя организацию детского турнира «Кубок Карякина» по шахматам. Он провел игру одновременно с 15 ребятами, а, например, мальчик из ДНР Никита Шевцов сыграл с чемпионом вничью.

«Было сложно. Позиция была и правда тяжелая, но я смог выдержать его натиск. Я не сдался. Я безумно счастлив!» — рассказал о своих впечатлениях юный талант.

Ребята побывали также на матче Кубка России по футболу и на выступлениях Дмитрия Певцова, Александры Кругловой и Елены Максимовой.