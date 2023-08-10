Блогера Варламова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

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Причиной составления административного протокола послужили его материалы в Telegram-канале.

Мещанский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Илью Варламова* за несоблюдение закона об иностранных агентах. Об этом сообщил 5-tv.ru сообщил источник из зала суда.

Причиной составления административного протокола послужили материалы в Telegram-канале без плашки иноагента.

Заслуженный статус Илья Варламов получил 23 марта этого года. Спустя какое-то время он подал иск к Минюсту РФ с требованием снять статус иноагента. Однако Замоскворецкий суд Москвы вынес решение о том, что внесение в реестр иностранных агентов блогера абсолютно законно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что писатель Дмитрий Глуховский* заочно приговорен к восьми годам тюрьмы.

* — признан в РФ иноагентом