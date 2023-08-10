С одного на другое: потолстеет ли Седокова после отказа от алкоголя

Врач Каторгин: Седокова может набрать вес в результате отказа от алкоголя

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Личный архив Владимира Каторгина; 5-tv.ru

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Какие перспективы открываются перед человеком, который говорит спиртному «нет»?

Недавно экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова заявила в личном блоге, что она отказалась от спиртных напитков. Многие подписчики хвалят артистку за такое решение, ведь уже более двух недель она верна своему выбору.

Но не все рады за звезду: есть хейтеры, чья негативная реакция возмущает певицу. Они считают, что в скором времени она наберет лишние килограммы.

При этом, в отличие от злопыхателей, артистка видит в новом образе жизни одни плюсы. Например, она выделяет возможность здорово экономить, ведь на алкоголь больше не придется тратиться.

5-tv.ru решил спросить у врача-психиатра, психотерапевта Владимира Каторгина, часто ли люди «в завязке» набирают вес из-за отказа от алкоголя. Чем в таком случае заменить пагубную привычку и не заедать стресс?

По мнению эксперта, можно бросить пить по-разному. Зависимость делится на две категории: синдром зависимости и систематическое употребление.

Психиатр считает, что у Седоковой, скорее всего, был второй сценарии. Поскольку к алкоголикам, как отмечается, отнести ее будет трудно.

«Алкоголь — это достаточно мощный токсический агент, который вызывает массу изменений в организме, в том числе и гормональных. Кто-то полнеет, кто-то худеет на фоне приема алкоголя. Опять же все зависит от срока давности, дозы, частоты употребления и так далее», — говорит Каторгин.

Отказ от этого приводит к большим изменениям — как в физиологической, так и в эмоциональной сферах. К сожалению, можно набрать вес, отмечает психиатр — и это часто встречается во врачебной практике.

Это связано с тем, что люди переходят с одной химической зависимости на другую — например, на сладкое. Самое страшное, по словам эксперта, происходит, когда кто-то начинает курить или употреблять наркотики.

То есть люди таким образом хотят заменить один источник дофамина другим. Некоторые решают обратиться к наркологу или психиатру, начав лечение препаратами, от которых могут быть нежелательные последствия.

В любом случае, психотерапия, здоровый образ жизни и позитивное мышление благоприятно скажутся на жизни Седоковой, уверен Каторгин. Также благоприятный эффект создадут и занятия спортом: ведь, когда человек двигается, в мозге идет выработка дофамина. Поэтому физическая активность играет роль в профилактике тревожно-депрессивных расстройств.

«Правильные источники дофамина — это продукты, содержащие триптофан: молочные продукты, сыр, орехи, шоколад, сладкое. Но все в умеренном количестве. Ешьте молочные продукты и будьте психически здоровыми», — заключает Каторгин.

Ранее 5-tv.ru писал, что в борьбе с зависимостью у Седоковой сдали нервы.