Польские военные потеряли взрыватель ракеты вертолета на границе с Белоруссией

Фото: Reuters / KACPER PEMPEL

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Его отсутствие было замечено во время осмотра после завершения вылета.

Польские военные не досчитались взрывателя от ракеты вертолета после патрулирования белорусской границы. Об этом сообщило генеральное командование ВС Польши.

Произошла потеря 8 августа, уточнили в ведомстве. По возвращении воздушных средств на место базирования был проведен их осмотр, в рамках которого и была зафиксирована пропажа.

«Было обнаружено отсутствие взрывателя в одной из ракет», — указано в пресс-релизе.

Польские специалисты уже приступили к поиску потерянного элемента. В ВС страны также обратились к жителям приграничных регионов и призвали при обнаружении объекта запомнить его местонахождение и передать информацию военным или правоохранителям.

В командовании поспешили заверить, что взрыватель не несет опасности, так как имеет встроенную систему защиты. Поисковая операция все еще не завершена, однако в ведомстве считают, что ситуация вполне штатная во время проведения военных операций.

В МИД Польши 1 августа сообщили о якобы нарушении воздушного пространства страны двумя белорусскими вертолетами. Оборонным ведомством был отдан приказ усилить границу военными. Туда были направлены пилоты, которые, как отмечалось, имеют богатый боевой опыт и принимали участие в боевых действиях в Афганистане.

В Минобороны республики назвали выдуманными обвинения польской стороны. В Минске считают, что Варшава ищет лишний повод для оправдания наращивания сил и средств в районе польско-белорусской границы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны Польши заявило о готовности открыть огонь на границе с Белоруссией.