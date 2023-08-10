Пропавшими без вести при взрыве в Сергиевом Посаде числятся 12 человек

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Московской области

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Пострадавшими, по последним данным, являются 60 граждан.

Пропавшими без вести при взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде числятся 12 человек. Такие данные привели в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что они пока еще не найдены в ходе разбора завалов.

Первыми о ЧП сообщили местные жители, распространив фото и видео в социальных сетях. Позднее факт взрыва подтвердили власти. Уточнялось, что все произошло на складе с пиротехникой. Он в результате разрушен на площади 1,6 тысячи квадратных метров. На месте продолжают работать спасатели — они разгребают завалы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пострадавших в Сергиевом Посаде после взрыва увеличилось до 60 человек.