«Знал, что будет мерзкий вопрос»: Байден вновь попал под огонь из-за сделок сына

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

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Американский лидер последовательно утверждает, что не имеет какого-либо отношения к бизнесу наследника.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал ложью утверждения, что он имеет отношение к бизнесу своего сына Хантера. На брифинге журналисты попросили американского лидера прокомментировать показания бывшего делового партнера Байдена-младшего Девона Арчера.

Тот был вызван в Конгресс, где заявил, что глава государства, будучи вице-президентом, неоднократно принимал участие в разговорах сына с его деловыми партнерами. Байден заявил, что все не так.

«Есть свидетельства одного из бывших деловых партнеров вашего сына. Он утверждает, что вы много разговаривали с ними по громкой связи, говоря о делах», — сказал один из журналистов.

«Я никогда ни с кем не разговаривал о делах. Я знал, что у тебя будет мерзкий вопрос», — ответил Байден.

«Почему это мерзкий вопрос?» — спросил журналист.

«Потому что это неправда», — заявил глава государства.

Накануне комитет по надзору Палаты представителей опубликовал выдержки из банковских документов, согласно которым семья Джо Байдена во время его вице-президентства получила свыше 20 миллионов долларов из-за рубежа. Источниками поступлений, как утверждают в Конгрессе, были «олигархи», в том числе с Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США вскрылись неприятные подробности о Байденах.