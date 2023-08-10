«Не решают наших проблем»: что нужно России для возобновления «зерновой сделки»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

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Какие меры вернут Москву за стол переговоров по этой инициативе?

Никаких практических предложений по решению проблем, которые связаны с «зерновой сделкой», Москва не получала. Об этом в интервью «Известиям» заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Так он прокомментировал звучащие с Запада призывы к нашей стране возобновить стамбульские договоренности об экспорте украинского и российского зерна по Черному морю. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен на днях сообщил, что Вашингтон сделал все возможное, чтобы удовлетворить претензии Москвы.

Дескать, он — Блинкен — даже лично направил письма в американские банки, в которых объяснил, что российское продовольствие не подпадает под санкции Соединенных Штатов. Как и его транспортировка по морю, и страхование судов, которые этим занимаются.

Кроме того, по словам Блинкена, ООН якобы также представила Москве предложения по решению вызывающих у нее озабоченность вопросов. Зампостпреда России при ООН эти заявления опроверг.

«Никаких практических и реализуемых предложений Российская Федерация не получала. Мы об этом прямо говорили на всех уровнях, в том числе в Совете Безопасности. Поэтому и изучать нам нечего. Либо Блинкена плохо информировали, либо он сознательно искажает факты. Было письмо генерального секретаря ООН президенту Российской Федерации Владимиру Путину еще до истечения срока „черноморской инициативы“, его содержание не раскрывалось, там были некоторые идеи, но они нереализуемы и не решают наших проблем», — отметил Полянский.

Россия вышла из «зерновой сделки» 17 июля. В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы вернуться к ее обсуждению, как только страны Запада выполнят часть соглашения по экспорту российской сельхозпродукции и удобрений.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ назвали условия для возобновления «зерновой сделки».