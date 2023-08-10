Чиновники разводят руками: жители села в Дагестане добиваются строительства новой школы

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Куда же теперь местные дети пойдут учиться 1 сентября?

Новый учебный год может и не начаться в одном из дагестанских сел. Под угрозой разрушения оказалась школа в поселке Октябрьский — здание и так аварийное, так еще и без канализации, а внутрь классов спокойно может заползти змея — это к слову о целостности полов и стен.

На просьбы о новой школе чиновники разводят руками: нет свободной земли, денег в бюджете и далее по списку. Куда же теперь дети пойдут учиться 1 сентября, выяснял корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

В семье Магомеда и Асии 14 детей, четверо из них — школьники. Правда, за парты в этом году они не вернутся: родители боятся, что во время занятий школа попросту рухнет.

«Школа та старая, вот строить ее не хотят почему-то. Уже она превратилась в развалины. Можно сказать, что в сарай превратилась. Детей отпускать мы боимся», — отметила Асия.

Школа в дагестанском селе Октябрьское напоминает ветхие одноэтажные бараки. Два корпуса учебного заведения построили в конце 60-х — начале 70-х. Одно из зданий и вовсе в 2019-м году признали аварийным.

«Это такой класс у них, где есть балки, подпорки под потолки, которые держатся за счет балок. Я один день зашла туда, прямо ребенок мой сидит и сзади него балка эта стоит», — заявила Айна, жительница села.

В школе нет канализации, а на полу в помещениях — трещины, откуда иногда выползают змеи. Последние десять лет родители пытаются добиться строительства нового здания.

Все эти годы чиновники разводят руками: свободной земли нет. Перед началом учебного года мамы и папы штурмуют сельскую администрацию.

«Насчет школы — этот вопрос не одного дня, не одного года. Уже с 15-го года обращаемся в местную и районную администрацию, да. Каждый год перекладывался на следующий — нету бюджета, нету средств или что-то в таком роде», — рассказали родители.

Обещали чиновники и отремонтировать одно из зданий действующей школы. По словам жителей, работы должны были начать в середине июля, но воз и ныне там. Теперь родителям, которые не хотят вести детей в опасную школу, предлагают другие варианты.

«Два выхода есть у нас — или на удаленку, или же будем возить детей в ближайшее село. Это Первомайское», — отмечают местные жители.

Детей хоть и обещали возить на автобусе, но тогда занятия будут во вторую смену. От такого варианта родители сразу отказались.

«Говорили то, что наши дети будут во вторую смену. Я не понимаю, а почему не местные дети? Им же там легче будет пойти прийти во вторую смену. А наши дети если туда поедут, они когда оттуда приедут?» — поинтересовался Малик, житель села Октябрьское.

Всех учеников, почти 400 человек, перевели на удаленку и родители схватились за головы. Тут не в каждой семье есть компьютеры, не то что стабильный доступ в интернет. Местные чиновники пытаются успокоить жителей — ремонт будет недолгим. Вот только обещаниям жители, кажется, уже не верят.

«В течение первой четверти капитальный ремонт будет завершен и со второй четверти дети смогут начать обучаться в тех зданиях, где будет произведен капремонт», — заявил Умардибир Магомедов, замначальника управления муниципального образования Хасавюртовского района.

Пока в управлении образования и сельской администрации искали дефицитные гектары, в дело вмешалась прокуратура. Свободная земля для новой школы сразу же нашлась — прямо в центре села. Правда, сроков строительства никто так и не называет.