Есть погибшие: автоцистерна перевернулась и взорвалась под Самарой

Два человека погибли при взрыве автоцистерны под Самарой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Markus Rott; 5-tv.ru

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Из-за случившегося движение в сторону Тольятти пришлось временно перекрыть.

Жуткая авария произошла на трассе М-5 «Урал» под Самарой. У большегруза лопнуло колесо, он вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя легковушками.

Затем автоцистерна опрокинулась и взорвалась, а огонь перекинулся на иномарку. Водитель и пассажир не успели выбраться из машины.

Мужчину, который был за рулем бензовоза, увезли на карете скорой помощи, однако третий водитель не пострадал. Из-за случившегося движение в сторону Тольятти пришлось временно перекрыть.

Ранее 5-tv.ru писал, что массовая авария произошла на Мурманском шоссе в Ленинградской области. При обгоне дорожной техники фургон протаранил легковушку, а та врезалась в другую иномарку.