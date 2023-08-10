В Эквадоре объявлен режим ЧП после убийства кандидата в президенты

Фото: Reuters / KAREN TORO

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Подозреваемые в совершении преступления уже задержаны.

На всей территории Эквадора объявлен режим ЧП в связи с убийством кандидата на пост президента страны Фернандо Вильявисенсио. О решении сообщил действующий глава Гильермо Лассо.

Так, мера будет действовать 60 дней.

«Вооруженные силы с этого момента мобилизованы на всей территории страны, чтобы гарантировать безопасность граждан, спокойствие страны и свободные и демократические выборы», — добавил Лассо.

Прежде сообщалось, что претендента в президенты Эквадора убили после предвыборного мероприятия. Его застрелили прямо во время митинга. Выборы в стране запланированы на 20 августа 2023 года. Согласно опросам, Вильявисенсио не был фаворитом в предвыборной гонке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правоохранительные органы города Кито, в Эквадоре, задержали подозреваемых в убийстве кандидата на пост президента страны Фернандо Вильявисенсио.