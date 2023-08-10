Душу отдам: историк Соколов мечтает об амнистии и дружит с начальником колонии

Мать историка Соколова рассказала о том, что сын подружился с начальником лагеря

Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

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Только четыре года назад историк застрелил аспирантку, а уже сегодня строит наполеоновские планы. Но почему?

Жизнь скандально известного историка Олега Соколова в колонии бьет ключом. 67-летний душегуб неплохо приспособился к условиям арестантского режима. О том, как живет «Бонапарт», рассказала его мать для 78.ru.

Его деятельность, как историка, пошла под откос 8 ноября 2019 года, когда во время ссоры в квартире на набережной реки Мойки историк Олег Соколов выстрелил в 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко из охотничьего карабина.

Однако этим действием он не закончил издевательства над девушкой. Кандидат исторических наук сломал шею убитой, а затем произвел еще три выстрела в голову. Спустя сутки Соколов без какого-либо угрызения совести расчленил тело Ещенко и частично утопил его в реке Мойке.

Громкое дело потрясло не только Санкт-Петерубрг, но и всю Россию. За содеянное ярый наполеоновский поклонник получил 12,5 лет колонии строго режима и был отправлен в не столь отдаленные места — исправительную колонию номер шесть в Обухово.

Казалось, что теперь горе-историка ждут душевные муки и страдания. Но, по словам матери, дела обстоят иначе. Теперь жизнь сыну напоминает курорт: у него есть спальня, баня, спортзал, библиотека и регулярное питание.

«Мама, я нахожусь в санатории. Строгая чистота, порядок», — передает его слова мать.

Также историк не забывает о просветительской деятельности. Он рассказывает арестантам о том, как развивалась история России и до жути любимой Франции.

«Если дойдешь до Бородино, не вздумай восхвалять французов», — сетует родственница своему чаду.

Мать Соколова поделилась, что сын надеется на амнистию. И для осуществления этой цели он даже подружился с начальником лагеря. А кроме этого, возглавил библиотеку в колонии.

«Начальник лагеря он так его полюбил! Олег рассказал, что он сказал: «Я за тебя душу отдам, лишь бы тебя выпустили!» — отмечает женщина.

Однако суждено ли наполеоновским планам историка осуществиться неизвестно. Со дня жесткой расправы над молодой девушкой, прошло всего четыре года.

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