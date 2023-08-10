Надежды нет: Владимир Зеленский разочарован отношениями с США и ЕС

Фото: Reuters / KACPER PEMPEL

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Страны, объединившиеся против России в контексте спецоперации, наращивают взаимные претензии.

Страны Евросоюза и США обеспокоены неудачами Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации, а лидер Незалежной Владимир Зеленский в свою очередь недоволен западными партнерами. Он видит, что покровители потеряли надежду на победу в противостоянии с Россией, и он разочарован. Такое мнение опубликовали обозреватели издания Al Khaleej в очередной статье.

«Они чувствуют, что конфликт стал для них слишком тяжелым бременем, и ждут даты его великого урегулирования на руинах украинского государства», — сказано в материале.

Отмечается, что пока Зеленский высказывает претензии, связанные с откладывающимся вступлением Украины в НАТО, Запад переживает о вложениях — не слишком ли много помощи было направлено ВСУ? Причем, судя по первым итогам контрнаступления, бесполезной помощи. Но требования с воюющей стороны продолжаются, а интонация становится все более вызывающей.

Так, Польша призвала Киев проявить уважение и получше поблагодарить за оказанную поддержку. В ответ прозвучало примерно следующее: это была не благотворительность, а инвестиция в сохранение западных ценностей и безопасность свободного мира. Не устроили Украину и результаты саммита Альянса, стать частью блока так и не позвали.

«Присоединение этого нового члена означало бы непосредственное вовлечение НАТО в конфликт с Россией. Это, в свою очередь, угрожает новой мировой войной, которую все избегают. Позиция альянса разозлила Владимира Зеленского, который открыто выразил свое разочарование, заявив, что это страны НАТО поступили беспрецедентно и абсурдно», — пишет автор материала.

Подчеркивается, что Запад уже сделал для Украины все возможное и заплатил за эту помощь «удушающими кризисами», которые уже бросают тень на внутреннюю безопасность. США и государства Евросоюза столкнулись с высоким уровнем инфляции, ростом цен и безработицей, массовыми демонстрациями и требованием прекратить финансирование ВСУ со стороны общественности. Протестующие призывают потратить средства, выделенные Киеву, на поддержку социальных служб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина может потерять Харьков и Одессу из-за расширения НАТО.