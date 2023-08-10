В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для некоторых граждан

Фото: www.globallookpress.com / Noel Hendrickson

Читайте нас в: Дзен Новости

Этот законопроект направится на заключение в правительство РФ уже сегодня.

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР разработали законопроект, который предлагает установить четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей. Об этом сообщают «Известия». По словам Леонида Слуцкого — лидера партии — законопроект направится на заключение в правительство России уже сегодня.

Подготовлен он в самом деле с благими целями — теперь у родителей будет возможность равномерно уделять внимание каждому ребенку, не жертвуя здоровьем и воспитанием. Также возможно, что это нововведение поспособствует улучшению демографической ситуации в РФ. В тексте закона подчеркивается, что размер заработной платы не уменьшится от сокращения рабочих часов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России предложили считать рабочим время, потраченное на дорогу.