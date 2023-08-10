Обстановка накаляется? Очередной виток обострения в Нигере

Фото, видео: www.globallookpress.com / Djibo Issifou; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Десятки тысяч жителей на стороне военных.

Очередной виток обострения в Нигере — новые власти обвинили Францию в нарушении воздушного пространства, в Париже эти заявления отрицают. Но заявляют о готовности жестко реагировать на любые провокации против своих граждан.

Тем временем, в самом Нигере новые выступления — десятки тысяч жителей на стороне военных. Корреспондент «Известий» Исмаил Мусса транслирует события из самого сердца Африки.