Рассеяли боевиков: десантники ВС РФ отразили атаку ВСУ около Клещеевки
Десантники ВС РФ отразили атаку ВСУ около Клещеевки
Фото, видео: Андрей Рубцов / ТАСС; 5-tv.ru
В частности, были уничтожены две украинские бронемашины.
В зоне спецоперации российские десантники отразили атаку ВСУ в районе Клещеевки под Артемовском. По киевским формированиям ударили гаубицы Д-30.
Бронемашины противника, которые пытались доставить к линии соприкосновения пехоту, выявили операторы беспилотников. Разведчики передали координаты на пункт управления артиллерией.
В результате огневого поражения подразделения противника были рассеяны. Две украинские бронемашины уничтожены.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркнул, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.