Житель Благовещенска задержан по подозрению в госизмене

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann; УФСБ России по Амурской области; 5-tv.ru

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Мужчина пытался выехать на территорию Украины. Возбуждено уголовное дело.

Мужчину из Благовещенска обвиняют в особо тяжком преступлении — в государственной измене, в данный момент он задержан. Кадрами с задержания делится пресс-служба ведомства. Житель Приамурья планировал отправиться воевать на Украину на вражеской стороне, но был задержан сотрудниками УФСБ прямо в аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Амурской области.

Возбуждено уголовное дело по 275-й статье Уголовного Кодекса России, предателю Родины грозит до десяти лет тюрьмы. В данный момент он заключен под стражу на два месяца. Следственные действия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Крыму задержан диверсант, совершивший подрыв газопровода.