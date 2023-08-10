Сын Алибасова о его здоровье после «Крота»: «Куски начали застревать в горле»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Сын рассказал, что скандальный продюсер группы «На-На» слабеет на глазах, однако лечиться он категорически отказывается.

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова (его полный тезка) поделился с «МК» последними семейными новостями. По его словам, состояние отца после инцидента с отравлением жидкостью для прочистки труб «Крот» в 2019-м только ухудшается. 76-летний шоумен настолько сильно «прочистил» пищевод, что теперь с трудом ест. При этом он уже давно испытывает проблемы с памятью. Однако лечиться Алибасов отказывается, надоело.

По словам сына, у продюсера начал сужаться пищевод, буквально куски еды застревают в горле и лезут обратно. Химический ожог спровоцировал возникновение «наростов» после заживления ран, и они постепенно увеличиваются. При последней гастроскопии врачам пришлось использовать тонкую детскую трубку с камерой, стандартная просто не вошла.

«Папа делает с этой ситуацией то же самое, что и делал в последние 70 лет: шлет всех подальше… Единственное, что он не хочет сейчас, чтобы ему в рот вставляли какие-то трубки. Говорит: „Я лучше буду пить кашку, чем испытывать этот дискомфорт и ходить по каким-то врачам“. Безусловно я считаю это полнейшим идиотизмом, но субординацию семейную соблюдаю», — поделился Алибасов-младший.

Наследник знаменитости волнуется, но не смеет спорить. Четыре года продюсер прожил под наблюдением докторов, теперь хочет тратить время только на приятные занятия. Например, дизайн одежды. Реабилитолог Алибасова Елена очень хорошо шьет, она и воплощает творческие задумки подопечного. Сын теперь одевается в вещи, придуманные шоуменом, и очень доволен. Эпатажный дух артиста он уважает, даже если он переходит грань разумного.

«Перед тем как отец потерял сознание после „Крота“ и впал в кому, он уже не мог говорить, потому что во рту были куски желудка. Но он мне дал подзатыльник и показал пальцами знак фотоаппарата. Мол, надо щелкать», — вспоминает Бари.

Алибасов-младший признает, что папа умеет из любой ситуации сделать скандал и получить свою выгоду. И заверяет — если в его семье кто-то умрет или сотворит очередное безумие, это тут же станет достоянием общественности. Что касается истории с «Кротом» и обвинений в грязном хайпе, сын продюсера заявляет: называющие Бари Алибасова подлым пиарщиком и считающие, что в его семье произошла трагедия одинаково правы.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Бари Алибасов отметил 76-летие в полном одиночестве.