Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборной встречи
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Фото: Reuters / Karen Toro
Фернандо Вильявисенсио погиб от трех выстрелов в голову.
Кандидат в президенты Эквадора убит тремя выстрелами в голову после предвыборной встречи. Об этом сообщает местная газета El Universo.
В данный момент неизвестно, кто совершил это преступление. Фернандо Вильявисенсио был застрелен на митинге. Ранены еще восемь человек, из них семеро доставлены в больницу.
«Тремя выстрелами в голову в среду был убит Фернандо Вильявисенсьо Валенсия, кандидат в президенты, во время митинга… в Кито», — опубликовано в сообщении газеты.
Смерть политика также подтверждает его друг. Выборы в стране запланированы на 20 августа 2023 года.