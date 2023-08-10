В Домодедово крупный пожар — горит автосервис
В Домодедово горит автосервис на площади 1 тыс. кв. м
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Navy; 5-tv.ru
Информация о причинах пожара и пострадавших уточняется. Кадрами с места делится 5-tv.ru
В подмосковном Домодедово разгорелся пожар в автосервисе. По данным источника 5-tv.ru, площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров.
Адрес места происшествия — село Константиново, Объездное шоссе, владение 1, строение 1. В данный момент уточняется вся информация о причинах пожара и наличии пострадавших. 5-tv.ru делится кадрами с места событий.