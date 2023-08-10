В Домодедово крупный пожар — горит автосервис Сегодня, 3:27 Дарья Евстрахина 36 36 В Домодедово горит автосервис на площади 1 тыс. кв. м

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Navy; 5-tv.ru

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Информация о причинах пожара и пострадавших уточняется. Кадрами с места делится 5-tv.ru