В Домодедово крупный пожар — горит автосервис

Дарья Евстрахина 36 0

В Домодедово горит автосервис на площади 1 тыс. кв. м

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Navy; 5-tv.ru

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Информация о причинах пожара и пострадавших уточняется. Кадрами с места делится 5-tv.ru

В подмосковном Домодедово разгорелся пожар в автосервисе. По данным источника 5-tv.ru, площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров. 

Адрес места происшествия — село Константиново, Объездное шоссе, владение 1, строение 1. В данный момент уточняется вся информация о причинах пожара и наличии пострадавших. 5-tv.ru делится кадрами с места событий. 

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