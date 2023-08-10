Только так: в МИД России озвучили условия для мирного решения конфликта на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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РФ продолжает придерживаться позиции о том, что всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в одном случае.

РФ продолжает придерживаться позиции о том, что всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в одном случае. Достичь мирного разрешения конфликта можно только после того, как киевские власти прекратят устраивать террористические атаки и закончат боевые действия. Об этом заявил в беседе с ТАСС замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры — накачивание ВСУ вооружениями», — сообщил дипломат.

Кроме того, не стоит забывать, что для точного урегулирования конфликта Украине нужно восстановить свой суверенитет. Незалежной придется признать новую реальность, в том числе и территориальную, и начать соблюдать права русскоязычного населения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что при желании и необходимости российская армия дойдет до Киева.