Волочкова заставила женщину с лишним весом сесть на шпагат за шоколадку

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Балерина устроила челлендж в спортивном клубе, параллельно подарив пару новых комплексов дамам, пытающимся привести себя в форму.

Балерина Анастасия Волочкова так любит демонстрировать растяжку, что решила наконец приобщать к шпагату массы. Теперь она не только сама раздвигает ноги в мыслимых и немыслимых местах, но и заставляет делать это других. Звезда устроила челлендж в спортивном зале: она подходила к людям и предлагала им показать гибкость за сладкий приз, соответствующее видео разместила в соцсетях.

Один из фрагментов публикуют авторы издания dni.ru. И отмечают, что далеко не всем подписчикам знаменитости он показался забавным. Волочкова выбрала своей очередной «жертвой» женщину, которая, скорее всего, пришла в зал не выносливость тренировать, а сгонять лишний вес. Работа кипела, решительная дама трудилась и потела, но тут появилась грациозно вышагивающая балерина.

Волочкова предложила человеку, изнуряющему себя спортом ради здорового тела, шоколадку. И попросила сесть на шпагат. Такой поступок некоторые пользователи сочли издевательством и попыткой лишить женщину мотивации. Танцовщицу обвинили в стремлении самоутвердиться за счет того, кто пока только стремится к большим результатам. «Жертве» было неловко, она постаралась отшутиться и даже попробовала выполнить задание, но ничего не получилось.

«Что с ней? Как можно было предложить сесть на шпагат той полной девушке?»

«Идиотизм какой-то, совсем сбрендила»,

«Настя, как всегда, жжет», — писали комментаторы.

Фолловеры напомнили Волочковой, что неподготовленные люди не просто не могут сходу сесть на шпагат, они не должны этого делать. Растяжка — процесс постепенный, и попытки прийти к ее показателям за один раз могут привести к серьезным травмам. Уж балерина-то должна такое знать! Но хоть вышло не очень толерантно, сама артистка, очевидно, осталась довольна. И видеороликом, и бурной на него реакцией.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru Анастасия Волочкова рассказала, какими последствиями для ее здоровья обернулся профессиональный балет.