По сусекам: Байден попросит у конгресса новые средства для ВСУ
Politico: Байден в четверг попросит у конгресса финансирование для помощи ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Liu Jie
Сумма исчисляется миллиардами долларов.
Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден в четверг представит запрос на новое финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила иностранная газета Politico.
«Президент Джо Байден, как ожидается, обнародует свой запрос на дополнительную помощь Украине в четверг», — заявили журналисты.
Ожидается, что сумма новых поставок исчисляется миллиардами долларов.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что сотрудники ФБР застрелили мужчину из Юты после его угроз президенту США.