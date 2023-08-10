Любимые духи и подарки: что осталось после смерти Веры Васильевой в ее гримерке

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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В столичном Театре сатиры народная артистка СССР служила с 1948 года — 75 лет.

Народная артистка СССР Вера Васильева отдала Московскому академическому театру сатиры 75 лет жизни, в труппу она пришла 27 марта 1948-го. Сегодня ее гримерная комната по-сиротски пуста, в учреждении культуры скорбят о смерти ветерана. Представители издания utro.ru показали в своем фотоматериале, как выглядит это скромное помещение сегодня.

На столе с зеркалом стоят любимые духи актрисы, а также подарки от поклонников — сувениры и открытки. На стене в рамке висит фрагмент афиши, посвященной юбилейному вечеру звезды. В Театре сатиры Васильева сыграла более 60 ролей. За постановку «Свадьба с приданым» Совет Министров СССР в 1951 году присудил ей Сталинскую премию III степени. Ее гримуборная, говорят коллеги, в будущем может стать мемориальной.

В сентябре в театре стартует 100-й сезон. На традиционном сборе труппы к великому сожалению товарищей не будет Васильевой — прежде она никогда не пропускала этого события. Вместо обсуждения творческих планов сейчас сотрудники готовятся к церемонии прощания с народной артисткой. Она состоится на основной сцене 12 августа с 11:00 до 13:00, отпевание пройдет в храме Христа Спасителя в 14:30.

Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни, точных причин смерти представители театра официально не озвучили, не названы пока и место и дата похорон. Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем запомнилась зрителю легендарная актриса.