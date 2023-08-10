Невероятное спасение: волонтеры с Сахалина продолжают спасать тюленей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner; 5-tv.ru

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Герои уже освободили больше 150-ти животных.

Невероятную спасательную операцию провели в Охотском море волонтеры с Сахалина. От медленной мучительной смерти они спасли больше 150-ти тюленей.

Животные страдают от затягивающихся на шее кусков лески, старых рыболовных снастей и прочего мусора, приплывающего к острову. Многим потребовалась настоящая хирургическая операция. Но как ее провести, если видеть людей, пусть даже очень добрых, морские котики не привыкли?

Трогательные кадры — в материале корреспондента «Известий» Кирилла Солодкова.