Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана Мирзиёевым
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Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Савостьянов; 5-tv.ru
Лидеры условились активизировать двусторонние контакты на различных уровнях.
Стратегическое партнерство Москвы и Ташкента стало главной темой разговора Владимира Путина с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.
Во время телефонных переговоров лидеры обсудили развитие союзнических отношений двух государств. Кроме того, президенты договорились активизировать двусторонние контакты на различных уровнях.