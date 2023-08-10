Умер художник Джейми Рид, создавший обложки альбомов Sex Pistols

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Знаменитому иллюстратору было 76 лет.

Британский художник Джейми Рид умер 9 августа в возрасте 76 лет. Он прославился благодаря созданию обложек альбомов панк-группы Sex Pistols. О его смерти сообщает телеканал BBC, ссылаясь на галерею John Marchant Gallery, которая выставляла работы художника.

«С грустью сообщаем об уходе из жизни Джейми Макгрегора Рида. Артист, бунтарь, анархист, панк, хиппи, мятежник и романтик. Он оставил в этом мире любимую дочь Роуэн, внучку Роуз и огромное наследие», — принес свои соболезнования телеканал.

Джейми Рид был уроженцем Лондона. Самой известной его работой стала обложка к синглу God Save The Queen в 1977 году. Ее основой была фотография королевы Елизаветы II.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на 82-м году жизни умер музыкант Сиксто Родригес.