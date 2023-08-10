🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: время быстрых и энергичных дел. В силу возросшей импульсивности стоит заняться не требующими внимания и больших временных затрат вопросами и проблемами.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 10 августа, убывающая Луна благоприятно повлияет на развитие быстрых и энергичных дел. В силу возросшей импульсивности стоит заняться не требующими внимания и больших временных затрат вопросами и проблемами.

♈ Овны

Сделайте глубокий вдох и проанализируйте то, как вы себя чувствуете в глубине души после активного социального взаимодействия. Если вас одолевает чувство опустошенности, значит, вы, Овны, находитесь не на своем месте. Задумайтесь, все ли люди, которые вас окружают, на самом деле желают вам добра? В последнее время вы очень вежливы к тем, кто этого на самом деле не заслуживает.

Космический совет: новые возможности вот-вот постучатся в вашу дверь.

♉ Тельцы

В данный момент можно заявить официально — вы сделали все, что могли, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Теперь осталось отдать дело Судьбе в руки. Тельцы, старые проблемы уйдут, но урок будет повторяться до тех пор, пока его не усвоишь. Осознайте, где вы раз за разом совершаете одну и ту же ошибку, но с разными людьми? Именно ее надо начать исправлять в первую очередь.

Космический совет: научитесь выстраивать личные границы.

♊ Близнецы

Счастье состоит в том, чтобы научиться жить, а не выживать. У вас есть великолепная база, которую вы почему-то не используете, у вас очень большой внутренний потенциал энергетической силы, Близнецы. Быть «плохишом» уже давно не круто, это вышло из моды еще в старшей школе. Только когда вы искренни с другими людьми, удача поворачивается к вам лицом.

Космический совет: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Просыпаться с улыбкой — это очень важно для эмоционального равновесия, Раки. Когда душа поет, тогда очень легко справиться со всеми жизненными невзгодами. Вы — в хорошем месте, вас окружают достойные люди, и сам Бог велит вам процветать. Улыбнитесь в зеркало, поверьте в свои силы. Вы со всем справитесь.

Космический совет: скажите жизни «да».

♌ Львы

Львы, представьте себе, сколько вы тратите времени и своей энергии впустую, когда нервничаете и переживаете, что чего-то недостойны. Пока вы не начнете верить в себя, вы никогда не заберетесь на вершину. Вам кажется, что в этот раз вы точно потерпите неудачу, но на самом деле вы еще не были так близко к достижению цели.

Космический совет: все придет в свое время.

♍ Девы

Вы мудры не по годам, Девы, и прекрасно это знаете. Однако все же еще есть куда расти. Йога и духовные практики вовсе не такие бесполезные занятия, как вам кажется. Найдите на них время. Может, стоит записться на какой-то мастер-класс или курсы по прокачиванию своей жизненной энергии?

Космический совет: в здоровом теле — здоровый дух.

Венера выбрала любимчиков: пяти знакам зодиака летом 2023 повезет в любви

♎ Весы

В последнее время окружающие считают, что вы просто ослепительны. И дело в том, что Вы относитесь к людям по-человечески, с заботой. И именно поэтому мир и улыбается вам в ответ, он также заботится о вас, Весы. Пришло время радоваться жизни, позитивные события не за горами.

Космический совет: откройте свое сердце любви.

♏ Скорпионы

Ваша проблема в том, что Вы совсем перестали доверять людям. Поверьте, они это чувствуют, и совсем не спешат открываться вам в ответ. Возможно, дело в том, что в последнее время вы находитесь в депрессивном состоянии, Скорпионы, но вы сами себя в него загнали, у вас нет объективных причин опускать руки.

Космический совет: взбодритесь, хватит хандрить.

♐ Стрельцы

Не нужно все время куда-то бежать сломя голову, вы никуда не опаздываете. Сделайте глубокий вдох и расслабьтесь. Иногда нужно немного успокоиться, Стрельцы, чтобы посмотреть на ситуацию под верным углом. У вас хорошие способности к наблюдению и анализу, так займитесь тем, что у вас хорошо получается.

Космический совет: будьте спокойны и наблюдательны.

Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

♑ Козероги

Пришла белая полоса, Козероги, вам вот-вот очень крупно повезет. Вы энергичны, трудолюбивы, сексуальны, веселы. Новые возможности вот-вот постучатся в вашу дверь. И самое прекрасное во всем этом, что своими поступками вы заслужили вознаграждение. Вы талантливы, берите быка за рога.

Космический совет: чаще радуйтесь мелочам.

♒ Водолеи

Что-то внутри вас болит, Водолеи, нет смысла это отрицать. Вы давно ждете перемен, преображения, нового глотка свободы. Так перестаньте просто впустую ждать, пора делать шаги навстречу счастливому будущему. Подумайте о том, что вам не нужно в жизни, и избавьтесь от всего лишнего.

Космический совет: позвольте себе открыться навстречу переменам.

♊ Рыбы

Вы находитесь здесь потому, что вам предназначено находится здесь и сейчас. Каждая молекула в мультивселенной построилась согласно тому, чтобы вы оказались в нужное время в нужном месте. Итак, отпустите демонов неуверенности и посмотрите на себя объективно — вы справитесь со всем. Лучшая мотивация — это любовь к себе.

Космический совет: вы, и только вы — творец своей судьбы.

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой алкоголь подходит разным знакам зодиака.