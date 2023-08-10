Стройна и легка: 55-летняя Ольга Кабо показала фигуру в обтягивающем костюме

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актриса рассказала, как поддерживает форму. Несмотря на ежедневные спектакли и гастроли, знаменитость не забывает заботиться о красоте и здоровье.

Заслуженная артистка РФ Ольга Кабо, судя по фото в личном блоге, почти не изменилась за 34 года работы в кино и театре. Ее тело, которое впервые зритель увидел в картине «Комедия о Лисистрате» (1989), по-прежнему стройное и подтянутое. 55-летняя звезда опубликовала снимок, на котором показала фигуру в обтягивающем спортивном костюме и в очередной раз сорвала аплодисменты.

Актриса рассказал в своем посте, что сейчас отдыхает и проходит курс оздоровления в клинике в Геленджике. В программу входят занятия йогой, плавание, гидромассаж, душ Шарко и другие полезные процедуры. Кабо отмечает, что профессия обязывает ее отлично выглядеть в любом возрасте. Но физическая форма — не единственный результат поездки, от нее селебрити получает большое удовольствие.

«Отдых между ежедневными спектаклями во время гастролей просто необходим! Пытаюсь совместить работу и заботу о здоровье! Утро мое начинается с водных процедур — душа Шарко и гидромассажа. В таком сочетании сразу видны результаты — кожа подтягивается и приобретает тонус! Ну, а если после позаниматься йогой и поплавать в бассейне с морской водой, то точно будешь любоваться своим отражением в зеркале!» — пишет Ольга Кабо.

Фанаты не устают восхищаться артисткой. Она, к слову, предпочитает активный образ жизни и традиционный уход радикальному омоложению в кабинетах косметологов или на столе пластического хирурга. Как признавалась Кабо в прежних интервью, такие методы она не приветствует, ведь они не улучшают, а меняют внешность. Многих коллег после вмешательства актриса просто не узнает.

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