Бывшего мэра Димитровграда Андрея Большакова арестовали на два месяца

Фото: dimitrovgrad.gosuslugi.ru Сайт города Димитровграда Ульяновской области

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Депутаты уже избрали исполняющего обязанности. Кто стал новым градоначальником?

Бывшего мэра города Димитровград в Ульяновской области Андрея Большакова заключили под стражу на два месяца. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Ульяновска.

Информационное агентство ТАСС процитировало сообщения органа власти, которое вынесло такое решение.

«Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу на срок два месяца, по 7 октября включительно», — сообщил суд.

Городская дума Димитровграда провела внеочередное заседание. Они решили, кого назначить на должность исполняющего обязанности мэра. Выбор пал на первого заместителя Дмитрия Цивилева. Об этом сообщили в пресс-службе города.

Издание РИА Новости рассказало, сколько депутатов проголосовало за Цивилева.

«Его кандидатура принята депутатами гордумы Димитровграда единогласно», — написали в сообщении.

Цивилев пробудет мэром Димитровграда до следующих выборов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр города Большаков задержан со стрельбой. В его машине нашли взятку в размере одного миллиона рублей.