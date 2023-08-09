Бывшего мэра Димитровграда Андрея Большакова арестовали на два месяца
Фото: dimitrovgrad.gosuslugi.ru Сайт города Димитровграда Ульяновской области
Депутаты уже избрали исполняющего обязанности. Кто стал новым градоначальником?
Бывшего мэра города Димитровград в Ульяновской области Андрея Большакова заключили под стражу на два месяца. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Ульяновска.
Информационное агентство ТАСС процитировало сообщения органа власти, которое вынесло такое решение.
«Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу на срок два месяца, по 7 октября включительно», — сообщил суд.
Городская дума Димитровграда провела внеочередное заседание. Они решили, кого назначить на должность исполняющего обязанности мэра. Выбор пал на первого заместителя Дмитрия Цивилева. Об этом сообщили в пресс-службе города.
Издание РИА Новости рассказало, сколько депутатов проголосовало за Цивилева.
«Его кандидатура принята депутатами гордумы Димитровграда единогласно», — написали в сообщении.
Цивилев пробудет мэром Димитровграда до следующих выборов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр города Большаков задержан со стрельбой. В его машине нашли взятку в размере одного миллиона рублей.