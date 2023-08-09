Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк объявлен в розыск
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Фото: Zuma / ТАСС
Сообщается, что его ищут по уголовной статье.
Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк объявлен по уголовной статье в розыск. Соответствующая информация появилась в базе Министерства внутренних дел. Пост министра он занимал с августа 2019 года по март 2020 года.
«Загороднюк Андрей Павлович. Разыскивается по статье УК РФ», — опубликовано в сообщении.
Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк объявлен в розыск.