Полковник Макгрегор: Россия при желании может дойти до Киева

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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У нашей страны есть все ресурсы для этого.

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предупредил Украину о мощном потенциале Российской Федерации — у нее есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в случае необходимости пойти на Киев. Об этом полковник заявил в эфире Youtube-шоу Judging Freedom.

У российской армии есть резервы которые могут помочь ей пересечь реку Днепр и оттуда отправиться в Киев. Благодаря высокому уровню подготовки, Вооруженные силы России смогут пойти в наступление по всей линии фронта.

Стоит отметить, что Макгрегор подчеркнул — президент РФ не стремится к дальнейшей эскалации конфликта, потому что по своей натуре является сдержанным человеком. Полковник отметил, что Путин ранее давал приказ — идти в наступление только там, где без этого не обойтись, чтобы не допустить боевых действий с НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказал, на что США никогда не пойдут в конфликте на Украине.