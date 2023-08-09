Генерал ВСУ возмутился решениям Зеленского: «Просто дилетанты»

Фото: www.globallookpress.com / Christine Olsson

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Боевики ВСУ гибнут десятками тысяч. Есть ли будущее у украинской армии?

Некомпетентность президента Украины Владимира Зеленского в принятии решении по управлению страной и армией привела к большим потерям в рядах ВСУ. Об этом заявил украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос в эфире одного из телеканалов.

«Количество убитых идет на десятки тысяч. <…> десятки тысяч украинцев получили тяжелейшие ранения, как они будут жить дальше?» — задается военный вопросом.

Он обратил внимание также на огромное количество сбежавших из страны граждан. По его словам, их миллионы. Кривонос считает, что многим украинским чиновникам не стоило бы занимать их должности, так как со своими обязанностями они не справляются. Их действия смогли лишь привести к расцвету коррупции и развитию недоверия к первым лицам.

«Власть не думает об этом, она пока занимается укладыванием асфальта и закупкой барабанов. Они просто дилетанты», — возразил Кривонос.

Отставной генерал в заключение добавил, что даже в Минобороны страны не всегда понимают ситуацию в зоне СВО. Он высмеял действующего главу ведомства Алексея Резникова из-за его юридического образования, а также катком проехался по прошлому Зеленского — негоже же «КВНщику» страной править.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленского предупредили об угрозе со стороны соседей.